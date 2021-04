Côte d’Ivoire: une vaste arrestation des mendiants dans la capitale orchestrée par les Forces de l’ordre

Ils sont de plus en plus visibles dans les coins de rue d’Abidjan et de certaines villes du pays. Ils sont le plus souvent en compagnie de nombreux enfants, habillés dans des accoutrements sales. Il s’agit d’une nouvelle catégorie de mendiants qui ces derniers mois ont envahi les rues de la capitale économique ivoirienne à la recherche de leur pitance quotidienne.

Ils sont assis le plus souvent à même le sol dans des coins de rue ou soient debout sur la chaussée assiettes en main forçant les passants à leur donner de l’argent . Ils sont en majorité de sexe féminin , et les enfants sont les plus nombreux et ce sont eux qu’elles utilisent pour réclamer l’argent aux populations .

Ces derniers s’expriment dans une langue qui atteste qu’ils ne sont pas originaire de la Côte d’Ivoire. D’où viennent-ils et à quoi est dû cette subite invasion de la Côte d’Ivoire par ces mendiants. Ce sont ces questions que se posent nombre d’Ivoiriens. Dans la commune de Yopougon, c’est au secteur Siporex qu’on retrouve cette nouvelle catégorie de mendiants. Ce phénomène faut le rappeler soulève l’épineuse question de la porosité des frontières Ivoiriennes et donc de la migration incontrôlée. Les autorités sécuritaires ivoiriennes sont interpellés face à cette inquiétante situation. Surtout que des attaques terroristes se multiplient dans le nord de la Côte d’Ivoire, à Kafolo. On aurait appris que les Forces de l’ordre ivoirienne aurait débuté une opération d’arrestation des mendiants. Cette initiative est à saluer et doit se poursuivre.

Zatté Albert

Comments

comments