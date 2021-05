Côte d’Ivoire: une vaste tornade s’abat sur le village d’Assempanayé

Un vent violent a causé d’énormes dégâts matériels, vendredi 14 mai 2021, aux environs de 17 h à Assempanayé, une localité de la sous-préfecture de Tankessé, dans le département de Koun-Fao (Est, région du Gontougo).

Sept habitations, une vaste teckeraie de plus 10 hectares et plusieurs plantations de noix de cajou ont été détruits par le vent qui a soufflé sur le village d’Assempanayé trois heures durant, soit de 17 h et 20 h sans causer heureusement de décès, ni blessés.

Les installations électriques de la compagnie ivoirienne d’électricité (CIE) ont subi le courroux de ce violent vent. Des câbles ont cédé et un poteau électrique en béton renforcé a plié sous la fureur du vent qu’accompagnait une forte pluie.

Selon les populations, la pluie était accompagnée d’un vent extrêmement violent. « Tout le monde était si apeuré que personne n’osait mettre le nez dehors. Mais les cris de détresse persistants des villageois nous ont poussés à sortir sous cette pluie pour voir ce qui se passait », a raconté Koffi N’Goran, un adjudant des forces armées de Côte d’Ivoire à la retraite natif du village.

Les anciens du village d’Assempanayé ont unanimement confié n’avoir jamais connu un vent pareil souffler sur leur village depuis sa création. Ils s’accordent à dire que n’eut été la présence des forêts de tecks aux alentours, le vent aurait dévasté tout le village.

Sous l’initiative de la notabilité, les familles dont les habitations ont subi les dégâts ont été immédiatement relogées, le temps de procéder rapidement aux réfections des maisons avant de rejoindre leurs domiciles respectifs.

actualiteivoire.info

