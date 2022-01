Côte d’Ivoire : voici la nouvelle technique de lutte contre la corruption inventée par le gouvernement ivoirien

Le prochain numéro de “Tout savoir sur”, conférence de presse initiée par le Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG), prévue le mardi 1er février 2022 à Abidjan, en direct sur la page Facebook officielle du gouvernement de Côte d’Ivoire www.facebook.com/gouvci.officiel, sera consacré à la problématique de la ”Lutte contre la corruption”.

Pour en parler, le ministère de la Promotion de la bonne Gouvernance, du Renforcement des Capacités et de la Lutte contre la corruption est l’invité de cette tribune d’échanges qui se tient également en présence de journalistes.

L’occasion sera donnée au Ministère de faire un point de la lutte contre la corruption et de répondre aux préoccupations des internautes et des hommes des médias.

Pour rappel, le Président de la République, Alassane Ouattara, a décidé de mettre un accent sur la lutte contre la corruption. Cela s’est traduit par la mise en place d’une institution, notamment la Haute autorité pour la bonne gouvernance et d’un ministère dédié à la lutte contre la corruption.

Pour 2022, la Bonne gouvernance et la lutte contre la corruption constituent l’une des trois priorités au niveau de l’action gouvernementale. Le Chef de l’Etat l’a annoncé dans son message de nouvel An, le 31 décembre 2021.

“Nous devons bâtir une conscience nationale imprégnée des valeurs d’intégrité, d’équité, et d’un sens élevé de la responsabilité dans la conduite des affaires publiques’’, avait déclaré le Président de la République.

Il a même annoncé l’instauration, en 2022, d’un prix portant sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, en vue de favoriser l’éclosion de cette conscience nationale qui prône le respect des deniers publics, la recherche de l’excellence, et qui place l’intérêt de la Nation au-dessus de tout.

La tribune d’échanges hebdomadaire ”Tout Savoir Sur”, initiée par le CICG, revient chaque mardi en milieu d’après-midi, sur un sujet d’actualité et/ou d’intérêt général.

