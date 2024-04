Côte d’Ivoire : Vulgarisation des réformes majeures de la nouvelle loi sur l’enseignement supérieur

Le jeudi 25 avril 2024, s’est tenue la première édition des Journées promotionnelles de l’assurance qualité de l’Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique en Côte d’Ivoire.

Cet événement, qui s’est déroulé à l’Espace CRRAE-UMOA au Plateau, a été marqué par la présence du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Adama Diawara, ainsi que de nombreux acteurs clés du domaine éducatif et de la recherche.

L’objectif principal de ces journées était de vulgariser la nouvelle loi sur l’Enseignement Supérieur et la Recherche, ainsi que de promouvoir l’assurance qualité dans ces secteurs cruciaux pour le développement du pays. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement ivoirien pour améliorer la qualité de l’enseignement supérieur et favoriser l’employabilité des jeunes diplômés.

« Ainsi ces journées, j’en suis convaincu, pourront améliorer notre compréhension commune sur l’importance de l’assurance qualité dans le sous-secteur de l’Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique »

Au cours de cet événement, les intervenants ont pris la parole pour présenter les réformes majeures introduites par la nouvelle loi, ainsi que les missions et attributions de l’Agence Nationale d’Assurance Qualité de l’Enseignement Supérieur (ANAQ-ESR). La stratégie nationale d’assurance qualité a également été discutée, mettant en lumière les actions entreprises pour améliorer la qualité des formations et l’insertion professionnelle des jeunes diplômés. « Ces présentes assises nous permettront de consolider, avec le concours de tous nos partenaires que vous êtes, cette vision relative à la promotion d’un système performant de management au niveau de l’enseignement supérieur en Côte d’Ivoire », a déclaré le ministre Adama Diawara. « Ainsi ces journées, j’en suis convaincu, pourront améliorer notre compréhension commune sur l’importance de l’assurance qualité dans le sous-secteur de l’Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique », a-t-il soutenu.” “Lors de ces journées, l’engagement du représentant du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a été particulièrement marqué. Il a souligné l’importance cruciale de la qualité de l’enseignement supérieur dans la construction d’un monde plus équitable et stable. Le thème central de ces journées, axé sur l’assurance qualité de la formation et l’employabilité des jeunes, revêt une grande importance pour le PNUD. Becaye Diarra, le représentant du PNUD, a réaffirmé la volonté de l’organisation de soutenir le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans toutes les initiatives visant à promouvoir la qualité de l’enseignement et à renforcer les compétences des jeunes.

Les échanges fructueux entre les participants ont permis de partager des bonnes pratiques nationales et internationales en matière d’assurance qualité dans l’enseignement supérieur. Cette première édition des Journées Promotionnelles de l’Assurance Qualité de l’Enseignement Supérieur a été un franc succès, témoignant de l’engagement du gouvernement et de ses partenaires en faveur d’un enseignement supérieur de qualité et d’une meilleure employabilité des jeunes diplômés en Côte d’Ivoire.”