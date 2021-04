Côte d’Ivoire: Yohann Bakayoko ”tu nous as appris le plus important père”

Le premier ministre Hamed Bakayoko est décédé le 10 mars 2021 en Allemagne des suites d’un cancer. Le décès du chef de gouvernement a causé une grande tristesse à la nation ivoirienne.

A côté du peuple ivoirien, l’homme politique était aussi un époux et un père de trois garçons suivie d’une fille qu’il laisse derrière.

Deux semaines donc après l’enterrement, son fils Yohann Bakayoko a brièvement retracé le parcours de son père pour lui signifier sa fierté et lui garantir qu’ils vont s’en sortir car il leur a inculpé le meilleur des savoirs.

“De Adjame habitat – extension à Grand Croix dans l’ordre national du mérite. Félicitations Chef !

Pars en paix et sois serein. On est prêt. Tu nous as appris le plus important. Que le Seigneur t’accorde ses faveurs et sa miséricorde.”

En effet, l’ancien ministre de la défense est un exemple de réussite car avec détermination et travail acharné, il a réussi à occuper les plus honorables responsabilités en Côte d’Ivoire.

Il fût aussi un homme bon et gentil. D’ailleurs sa bonté et gentillesse parlent encore quoiqu’il soit mort.

“Dans la vie, chacun a sa chance. C’est celui qui sait la saisir qui réussit dans la vie” une de ses populaires pensées.

Yako encore aux fils Bakayoko qui sont aussi une force pour les orphelins car ils véhiculent une positive attitude devant la disparition d’un être cher.

