Côte d’Ivoire/ Zouan-Hounien: victime de viol, une fillette pique des crises psychologiques par jour

Zawieu Sephora, âgée environ 13 ans, domiciliée à TÉAPLEU, localité située dans le département de Zouan-Hounien, à l’ouest de la Côte d’Ivoire, revient de loin. Elle a échappé à la mort après avoir été violée par son agresseur.

L’information a été rendue public le samedi 4 septembre 2021 sur les réseaux sociaux par le site “le kpakpato Du Tonkpi”. Selon ce site, la petite Sephora a été embarquée par un homme dont l’âge n’a pas été mentionné ni la stratégie mise en place par ce dernier pour disparaître avec la fillette hors de TÉAPLEU et dans les broussailles.

Le violeur, malgré les efforts consentis pour satisfaire sa libido, n’y parvient pas à cause, sans doute, aux résistances farouches de la fillette qui n’accepte pas de perdre sa virginité en pareille circonstance.

Convaincu que sa quête dans l’optique de “mouiller sa queue” est déjà vouée à l’échec, il nourrit alors l’idée de mettre fin à la vie de Zawieu Sephora qui connaît désormais son identité.

Il lui donne des coups violents à plusieurs endroits, puis l’étouffe à l’aide de sa tenue. La petite perd connaissance à la suite et respire à peine. Le violeur l’abandonne la croyant morte.

Les passants découvrent son corps moribond dans les broussailles et s’approchent d’elle. Ils alertent les forces de l’ordre aussitôt. La fillette est évacuée d’urgence à Zouan-Hounien où elle a été admise aux urgences à l’hôpital général de ladite commune.

Après plusieurs examens, les médecins rassurent ses parents que la vie de leur fille est hors de danger. Mais le hic dans tout ça, c’est qu’ elle pique régulièrement des crises (4 fois par jour). Et le comble, il faut au moins 5 personnes, lors de la manifestation de cette crise pour la maîtriser car elle dégage une force extra humaine qui bouscule tous ceux qui s’aventurent sur son corps.

Face à cet autre acte de viol, les autorités de cette localité et les agents de CNDH sont donc interpellés.

Achille Koleya

