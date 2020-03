Couvre feu en Côte d’Ivoire: le message d’Emma Lohoues à Serge Beynaud « Affaire là va nous rendre fous »

La crise sanitaire que vit le monde entier du fait du coronavirus affecte le milieu artistique. En Côte d’Ivoire, depuis maintenant une semaine, maquis, restaurants, nights clubs et bien d’espaces de divertissement sont fermés. Ajouté à tout cela, le couvre feu en vigueur. Du coup, les people s’occupent comme ils peuvent. Serge Beynaud qui catapulte singles sur singles, en atteste « prends ton temps », sa dernière production musicale, est très actif sur son compte Instagram, où il vient par ailleurs d’atteindre le million d’abonnés. Sur la page Instagram de Serge Beynaud, plusieurs vidéos où il est à la maison sont diffusées. Des vidéos comiques, délirantes et amusantes, les unes après les autres. L’une d’entre elle qu’il a diffusée il y’a à peine une heure de temps a fait réagir l’actrice Emma Lohoues.

Dans un éclat de rire vu l’humour que dégage la vidéo postée par Serge Beynaud via son compte Instagram, Emma Lohoues a fait le commentaire suivant : « Serge Beynaud, tu vas me tuer ( éclats de rire). Ahi, non, affaire là va nous rendre fous ». Une situation intenable où l’oisiveté donne lieu à toutes sortes d’activités ludiques. Et à ce niveau, les people ivoiriens ne manquent pas d’imagination, créant une certaine interaction avec leurs pairs, le cas patent du commentaire sympathique d’Emma Lohoues sous la publication de Serge Beynaud.

