Couvre-feu en Côte d’Ivoire: les messages des Miss Tara Gueye et Suy Fatem

En Côte d’Ivoire, les autorités n’ont pas encore décidé du confinement, même si le nombre de personnes testées positives au coronavirus dépassent la barre des cent. Dans cette situation de crise sanitaire morose et anxieuse, chacun s’occupe comme il peut. Aussi les deux dernières reines de beauté ivoiriennes ont-elles décidé de rester confinées. Suy Fatem, miss Côte d’Ivoire 2018 et Tara Gueye, miss Côte d’Ivoire 2019 ont donc publié des photos d’elles depuis leur bel intérieur douillet d’où se dégagent beauté, gaieté et sensualité. Avec en prime des messages de sensibilisation.

Épicurienne à souhait, Suy Fatem reste fidèle à ses habitudes. Aussi exhorte-t-elle ainsi : « Dansez, jouez, mangez, riez, appelez vos amis en vidéos ou appels simples, regardez des films, dormez, profitez de votre famille. Mais s’il vous plaît, restez chez vous. Que faites-vous pour vous occuper durant cette période de confinement ? De mon côté, c’est confinement et chill », le tout avec le Hashtag, « Restez à la maison » et « en sécurité ». Dans un bel ensemble rouge légèrement décolleté, Tara Gueye, qui par ailleurs, a atteint la barre des 100 mille followers sur Instagram a écrit : « Salut…J’espère que vous allez bien dans ces moments relativement alertants. Respectez les gestes barrières. Profitez de votre entourage. Sortez que quand cela est strictement nécessaire et surtout lavez-vous les mains le plus possible. Restez à la maison ».

