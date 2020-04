Covid-19 Côte d’Ivoire : 10 jours de prison et 50 000 FCFA d’amende pour les chauffeurs qui violent les mesures barrières

La Côte d’Ivoire, à l’instar des autres pays du monde frappés par la pandémie du Covid-19, a édicté plusieurs mesures en vue de freiner la propagation de maladie. Les mesures arrêtées par le gouvernement ne sont pas tout à fait respectées, par les populations. Dans le milieu des transports, les violations de ces mesures pour lutter contre le coronavirus sont flagrantes.

En vue de contraindre les chauffeurs à se conformer aux mesures prises par les autorités, le ministre des transports Amadou Koné a pris un arrêté ministériel dans lequel, il prévoit la prison et une amende pour tout transporteur contrevenants. Selon l’article 7 dudit arrêté, la violation de ces mesures » constitue une contravention de 2e classe et sera puni d’une amende d’emprisonnement de 10 jours et d’une amende de 50.000 F, ou l’une de ces deux peines seulement pour le conducteur ou pilote qui ne respecte pas les dispositions du présent arrêté « .

L’arrêté prévoit aussi le nombre de places admis pour les véhicules de transport en commun. Ainsi, durant la période de la pandémie à coronavirus, les véhicules de 5 places pourront prendre 4 passagers y compris le chauffeurs. Ceux de 9 places sont autorisés à prendre 6 personnes.

CURIEUX CHAMP D’APPLICATION !

Quant aux véhicules de 14, 15, 17, 18,21 et 32 places, ils sont autorisés à prendre respectivement 9, 10, 11, 12, 15 et 25 passagers y compris le chauffeur. Les véhicules de 36 places sont quant à eux, autorisés à embarquer 27 passagers. Les véhicules de 37 à 45 places ne peuvent pas non plus excéder les 27 passagers. Ceux de 50 places et plus ne peuvent transporter que 45 passagers, précise l’arrêté du ministre des Transports. L’arrêté du ministre Amadou Koné ne s’applique pas sur l’ensemble du territoire ivoirien.

En effet l’article 6 précise : » Le présent arrêté s’applique dans les régions et Districts Autonomes de plus de 2 cas confirmés de Covid-19« . A y voir de près, l’arrêté du ministre des Transports vise à freiner la propagation de la maladie dans les régions déjà touchées, mais elle ne vise pas à interdire l’entrée de la maladie dans des régions non encore touchées. La Côte d’Ivoire compte à la date du 14 avril 2020, 638 cas confirmés dont 114 guéris et 6 décès.

