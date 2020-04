COVID-19 Côte d’Ivoire : Sur quelle base Gon a sélectionné les 177 198 ménages vulnérables?

En Côte d’Ivoire, de sérieuses interrogations sont nées après que le gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a annoncé vouloir soutenir 177 198 ménages vulnérables. Déclaration d’un citoyen ivoirien.

Dans l’affaire du partage de 13,3 milliards à 177.198 menages. Selon le gouvernement, chaque foyer devra recevoir 75 000 FCFA via mobile money pendant 3 mois. C’est à dire 25 000 FCFA chaque mois. Seulement, un flou orchestré subsiste autour de cette action.

Aujourd’hui, ce sont environ 23 millions de citoyens qui attendent et veulent savoir comment les 177.198 ménages ont été sélectionnés et sur quelle base.À ce propos, voici la réponse du gouvernement : « L’identification des bénéficiaires s’est faite sur la base des données existantes dans certaines structures. » Le gouvernement dit bien certaines structures. Nous nous demandons bien lesquelles ?

MÉNAGES VULNÉRABLES EN CÔTE D’IVOIRE ET INTERROGATIONS



Disons un peu comme dans l’affaire de la prise en charge des factures d’électricité. L’ivoirien dira : ON A RIEN VU. L’État dit bien certaines structures sans les nommer. Ce n’est pas normal et cela sent déjà le roussi. Nous demandons donc que soit rendus publique les noms de ses structures dont le gouvernement utilise les bases de données pour les critères d’éligibilité. Rappelons le, personne n’est épargné par le Coronavirus. Alors, si le gouvernement veut faire une politique sélective, que celle-ci soit transparence et Équitable.

