COVID-19 : Voici les raisons qui ont poussé les jeunes de Yopougon à détruire le centre d’accueil

Voici les raisons qui ont poussé les jeunes des Yopougon à détruire le centre d’accueil.

Des échauffourées ont éclaté lundi entre une centaine de jeunes gens et les forces de l’ordre à Yopougon Toit-rouge cité BAE.

Suite à l’installation d’un centre de traitement des malades du coronavirus, les riverains ont crié au scandale et ont détruit tout d’un centre de santé presque inachevé.

“Pourquoi le gouvernement choisi le plein cœur d’une commune pour les malades du COVID-19? il veut nous contaminer aussi?” On ne veut pas. Qu’il trouve un autre lieu pour le faire, mais pas ici.” Tels sont les propos d’un manifestant en colère.

Pour calmer la tensions les autorités de la cité optent pour le dialogue avec les jeunes gens.

Espérons que tout rentrera dans l’ordre avant que la situation ne soit incontrôlable.

Des manifestants ont été arrêtés. Mais aucun blessé et de pertes en vies humaines ne sont à déplorer .



Source : AbidjanTV

