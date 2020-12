Dakar: un bébé de 10 mois décède dans une crèche, voici la raison

Un bébé âgé de 10 mois est décédé à la crèche “Cigogne bleue” sise à Sacré Cœur 3 à côté de la Boulangerie Jaune, à Dakar. Le certificat de genre de mort établit que S.B. Dia est mort suite à une asphyxie secondaire causé par une fausse route alimentaire, rapporte “Libération” dans sa Une de ce lundi 14 décembre. En clair, l’enfant s’est étouffe quand on lui a donné à manger.

Comment cela est arrivé ? Le père de l’enfant meurtri qui a raconte le drame sur sa page Facebook «C’est avec le cœur meurtri que nous écrivons (mon épouse inconsolable et moi) ce texte pour alerter les autorités d’une part et les parents d’autre part sur un fait qui nous concerne tous », écrit Magor Dia qui enchaîne : « Ce lundi 30 novembre 2020 vers 13 h 30, la directrice ce de la crèche «la Cigogne Bleue » nous a appelé pour nous (demander) de la rejoindre au Samu Municipal. Lorsque nous sommes arrivés 10 minutes après sur les lieux, le médecin nous annonce tout simplement le décès de notre petit garçon de 10 mois. Un décès qui serait survenu avant son arrivée à l’hôpital. Il est impératif de noter que notre fils n’avait aucun antécédent médical, il était plein de vie, joyeux et très dynamique. En l’amenant à la garderie cette fameuse mâtinée, rien ne nous indiquait qu’il allait vers sa mort. Nous étions tout simple ment et contre toute attente mis devant le fait accompli. Qu’est-ce qui s’est réellement passé ? ».

Les enquêteurs du commissariat de Dieuppeul tentent de le savoir. Mais, le certificat de genre de mort est assez édifiant, selon nos confrères de Libération. S.B.Dia est décédé suite à une «asphyxie secondaire causée par une fausse route alimentaire». En clair, il s’est étouffé lorsqu’on lui donnait à manger. Le journal de souligner que le gardien de la crèche a tenté de lui faire un massage mais il était déjà trop tard. Les résultats de l’autopsie sont attendus cette semaine.

PressAfrik

