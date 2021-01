Daloa: saisie de 753 kg de faux médicaments dissimulés par la police

Ce vendredi 15 janvier 2021, les agents de police de Daloa sont informés qu’un véhicule de transport en commun transporterait des médicaments de qualité inférieure et falsifiés (MQIF) en provenance de Vavoua pour Daloa. Agissant avec promptitude, les agents de la Police des Stupéfiants et des Drogues de Daloa ont intercepté ledit véhicule. Sa fouille a permis de découvrir 753 Kg de MQIF dissimulés dans des sacs de friperies et de feuilles mortes de bananiers. La police nationale ivoirienne intensifie ainsi les actions de lutte contre l’utilisation des médicaments de qualité inférieure et falsifiés qui représente un réel danger pour la santé des populations ivoiriennes.

Notons que ces médicaments renferment des produits médicaux falsifiés qui peuvent ne renfermer aucun principe actif ou le principe actif correct mais à un dosage erroné. On trouve également dans ces produits de l’amidon de maïs, de pomme de terre ou même de la craie. Certains de ces produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés sont de nature toxiques, avec des concentrations très dangereuses d’un principe actif erroné ou d’autres produits chimiques potentiellement toxiques. Ils sont également souvent produits dans de très mauvaises conditions d’hygiène par du personnel non qualifié. Ils contiennent ainsi des impuretés inconnues et sont parfois contaminés par des bactéries.

