Décès de Tatiana Kossséré: l’émouvant message du Général Makosso Camille à ses fidèles

Le Révérend Général Makosso Camille a décédé le mercredi 15 avril 2020 de m’adresser à ses fidèles après le décès de son épouse.

« Je vous écrit de mes mains en ce soir pour vous dire lentement mais sûrement je me remet.

Concernant ma santé je m’efforce à manger en gardant les yeux fixés sur la seule personne qui ne m’a jamais déçu JESUS.

Je sais que plusieurs parmi vous sont inquiets pour moi et mes enfants. Sachez que Dieu a toujours été bon et n’a jamais de plan de malheur pour nous alors nous lui disons les larmes aux yeux merci pour sa volonté de prendre sa servante mon seul et unique amour ma TATI.

Je me suis mis en retrait des réseaux sociaux pour mieux me remettre et me concentrer sur mes enfants.

Mercredi à 12h GMT soit 14h heure de Paris j’ai décidé de m’adresser à vous dans ma douleur, m’aidant à pleurer celle que j’aime, vous remercier, honorer celle qui m’a tout donné.

Parler libère, parler te permet de te vider le cœur et la tête.

Je suis certes bouleversée par ce qui m’arrive, mais chaque épreuve est une porte ouverte à une grande gloire.

Mon épouse est aujourd’hui en train de dîner au paradis avec Jésus.

Une femme extraordinaire que je n’arriverai jamais a conjuguer au passé car elle vie éternellement dans mon coeur et en moi.

MERCI pour vos prières.

MERCI pour vos messages.

MERCI pour votre amour.

Dans la douleur tu découvres qu’il existe des personnes dignes qui ont de l’attention pour les affligés.

Moi et mes 04 enfants vous disons merci.

LA LUTA CONTINUA ET LA VICTORIA Y CERTA ».

