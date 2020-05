Décès: l’avocat de la fa famille de feue Tatiana Kosséré sort de son silence

Après la dernière sortie médiatique du conseil de Camille MAKOSSO, dans l’affaire de la mort de sa “femme” Tatiana, l’avocat de la famille de la défunte, a tenu à faire des mises au point.

Après avoir rappelé les raisons du blocage au niveau de l’autopsie du corps de Tatiana KOSSERE, Me ASSAMO Alexandre a indiqué, contrairement aux allégations des avocats de MAKOSSO, que l’enquête ordonnée à la police criminelle par le procureur de la république avait déjà débuté, et que l’autopsie se fera dès que la pandémie du coronavirus, qui demeure la raison du blocage, sera passée.

En outre, il a précisé, toujours en contradiction du conseil de MAKOSSO, qu’il s’agissait d’une autopsie et non d’une contre-expertise. Voilà qui est clair.

