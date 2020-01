Déguerpissement de la population d’Adjoufou: Hamed Koffi Zarour réagit

Suite au décès de Laurent Barthélémy Ani GUIBAHI, un jeune adolescent de 14 ans, retrouvé mort en France dans le train d’atterrissage d’un avion en provenance d’Abidjan, la population d’Adjoufou dans la commune de Port Bouet subit un déguerpissement.

Nous ne remettons pas en cause le bien-fondé de cette décision, mais nous ne sommes pas en accord avec la façon dont ce déguerpissement est géré par les autorités publiques.

Nous nous sommes rendus ce jeudi 23 janvier 2020 dans le quartier d’Adjoufou pour échanger avec les populations et constater de plus près la situation qu’elles vivent dans ces moments difficiles. Nous avons vu des familles désespérées, des enfants qui ont dû interrompre leur scolarité et une situation sociale très critique. En effet, ces familles ne savent pas où aller et n’ont pas les moyens de se reloger, faute de moyens financiers ou d’indisponibilité de lieu pour les recevoir. Ce sont nos concitoyens.

Nous estimons que le gouvernement devait au préalable aménager un nouveau site pour recevoir ces populations et leur accorder un délai raisonnable pour procéder à leur installation sur ce nouveau site. Nous en appelons à la responsabilité sociale du gouvernement et aussi de la municipalité qui est censée œuvrer à l’intérêt des populations de la commune.

J’ai noté avec satisfaction la présence de nos forces de l’ordre qui agissent avec beaucoup d’humanité et apportent par leur présence une relative sécurité aux habitants démunis.

Nous apportons dans la mesure de notre possibilité notre soutien aux populations d’Adjoufou. Ne perdons pas de vu que c’est une situation qui touche les nôtres et qui mérite notre soutien collectif et notre solidarité.

