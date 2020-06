Démarrage de l’enrôlement sur la liste électorale : l’Urd appelle les Ivoiriens à prendre part à l’opération

Les acteurs de la scène politique se mobilisent pour une participation massive des populations à l’opération de révision de la liste électorale. Les leaders de l’opposition significative donnent donc de la voix. Après le Front populaire Ivoirien, qui appelé ses militants à se faire enrôler sur la liste électorale, c’est au tour de l’Union pour la République et la démocratie (URD) de Danièle Boni Claverie qui, dans un communiqué diffusé, hier, dont nous avons reçu copie, appelle tous ses militants et sympathisants à participer à cette opération sans réserve. « La Direction du parti invite tous les militants, militantes et sympathisants résidant sur toute l’étendue du territoire ivoirien et aussi à l’étranger, à prendre toutes les dispositions utiles afin de se faire enrôler sur les listes électorales.

L’opération débutera le mercredi 10 juin et prendra fin le mercredi 24 juin. Cette opération est indispensable pour nous assurer d’une victoire certaine à la prochaine élection. Aussi, nous invitons tous les nouveaux majeurs à s’enrôler massivement (certificat de nationalité et le récépissé de la demande de la nouvelle carte d’identité). La Direction invite donc tout un chacun à se munir de la carte nationale d’identité ou de l’attestation d’identité, pour participer à cette opération. Le Parti encourage vivement tout un chacun à s’assurer qu’il est effectivement inscrit sur la liste électorale et qu’il détient ses papiers d’identification à jour », indique le communiqué signé par le secrétaire général de cette formation politique.

