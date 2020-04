Démolition des magasins en pleine crise sanitaire: le message d’un internaute aux autorités ivoiriennes

Chers autorités, vous avez entièrement raison de casser les magasins lorsqu’ils dépassent les limites.

Vous demandez au peuple d’être clément les uns envers les autres vu la situation que nous tous traversons.

Mais où être votre clémence ou pitié envers nous quand vous casser les magasins maintenant alors que vous pouvez le faire plus tard (quand la situation sera plus stable) ?

Comment les victimes et leurs familles vont se nourrir, payer leurs loyers, leurs factures, et survenir aux autres besoins surtout en cette période où presque toutes les activités sont quasiment au point mort ?

En cette période, le peuple a plus besoin que vous nous donniez de l’espoir et pas le contraire.

N’oublions pas qu’un homme qui a faim est prêt à tout…

Voilà plus de 50 personnes rassemblées à cause de vous.

Lieu: Abidjan, Yopougon Niangon, marché de Lubafrik et celui du carrefour académique en allant vers le carrefour chambéry

Puisse Dieu venir en aide aux nécessiteux et nous délivrer de cette pandémie !

Boyo Boyo News 24

