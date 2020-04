Des agents du ministère de l’Intérieur sans salaire depuis 3 mois à Ouattara: « Que voulez-vous qu’on retienne de vous après votre mandat ? »

Le secrétaire général du Syndicat des agents du ministère de l’Intérieur de Côte d’Ivoire (Synamici) n’est pas content du Président Alassane Ouattara. Il le lui a fait savoir dans une vidéo ce lundi 27 avril 2020. Selon Yves Désiré Séry, les agents dudit ministère ont trois mois d’arriérés de salaire.

Pour le secrétaire du Synamici l’accession au pouvoir d’Alassane Ouattara a suscité beaucoup d’espoir dans leur rang. « Nous avons pensé que pour une fois au moins, nous, agents du ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation, nos problèmes allaient être réglés. Jusqu’aujourd’hui, il n’en est rien. Même un seul point de nos revendications n’a trouvé de solution. Nous sommes désespérés », dit-il.

Poursuivant: « Nous avons été roulés dans la farine avec notre hiérarchie. Nous avons eu un séminaire qui a donné huit résolutions. Ces résolutions sont restées dans les tiroirs du ministre l’Administration du territoire ». De fait, le Chef de l’Etat a rencontré le corps préfectoral à Yamoussoukro en 2018. A en croire Yves Désiré Séry, au sortir de la rencontre ceux-ci ont déclaré que les revendications des agents avaient été prises en compte avec celui du corps préfectoral.

SALAIRES SUSPENDUS, AGENTS EN PRISON

« Mais à notre grande surprise, le décret des membres du corps préfectoral ont été prises en compte et les nôtres n’ont pas été signés. C’était l’occasion pour que le Président de la République puisse nous donner un espoir de vivre. Cet espoir s’est envolé », déclare le secrétaire général.

Et d’ajouter: « Monsieur le Président, vous êtes à la fin de votre 2ème mandat et les agents du ministère de l’intérieur n’ont rien eu de vous. Qu’est-ce qu’on pourra retenir de vous ? Quand nous revendiquons, on suspend nos salaires, on met certains de nos camarades en prison. Jusqu’aujourd’hui, nous avons trois mois de salaire non payés. Depuis 2018-2019 ».

