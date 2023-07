Des centaines de réfugiés burkinabè ont été accueillis sur deux sites dans le nord de la Côte d’Ivoire.

La Côte d’Ivoire a ouvert deux sites de transit dans le nord du pays pour accueillir des réfugiés du Burkina Faso qui ont fui les violences jihadistes dans leur pays. Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a annoncé que le gouvernement ivoirien a mis en place ces centres, et le premier groupe de réfugiés burkinabè est arrivé samedi dernier à Niornigue, près de la ville frontalière de Ouangolodougou, dans la région du Tchologo.

Un autre groupe de réfugiés sera accueilli lundi sur le site de Notadouo, dans la région du Bounkani, frontalière du Burkina Faso. Ces deux sites disposent de maisons pour héberger les réfugiés, et ils ont été entièrement financés par le gouvernement ivoirien. Ensemble, ils pourront accueillir environ 10 000 personnes.

Les réfugiés burkinabè qui arrivent en Côte d’Ivoire sont principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées. Ils ont fui en raison de l’aggravation des attaques menées par des groupes armés non étatiques au Burkina Faso, dont certaines se sont produites à quelques kilomètres seulement de la frontière nord de la Côte d’Ivoire. Ces attaques, attribuées à des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l’État islamique, ont augmenté en intensité ces derniers mois et ont entraîné la mort de plus de 16 000 personnes, civiles et militaires, au Burkina Faso, selon l’ONG Acled.

Le nombre de réfugiés burkinabè dans le nord de la Côte d’Ivoire est estimé à 31 211, et ils sont principalement originaires des régions du sud du Burkina Faso, notamment des régions de la Comoé et du Poni, qui sont toutes deux frontalières avec la Côte d’Ivoire.

Les arrivées de réfugiés burkinabè en Côte d’Ivoire continuent, avec une augmentation notable depuis décembre dernier, selon le HCR. La situation reste préoccupante en raison de l’insécurité persistante dans la région du Burkina Faso, qui pousse de nombreux Burkinabè à chercher refuge en Côte d’Ivoire.