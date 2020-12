Des coupeurs de route ont froidement descendu un agent des eaux et forêt,voici ce qui s’est passé ce jour

Des coupeurs de route ont, malheureusement, encore fait parler d’eux sur le tronçon Bouaké-Tiébissou. Au nombre de six et armés de kalachnikov, selon les victimes, les scélérats ont abattu de sans-froids un agent des eaux et forêts qui se rendait à Bouaké, avec d’autres personnes à bord d’une voiture personnelle.

Le samedi 5 décembre 2020, des bandits en cagoules ont dressé une embuscade vers 7 H 30 min,entre la grande antenne de Tiebissou et le village de N’gatadolikro. Deux fourgonnettes de marchandises et deux voitures personnelles ont eu le malheur de se trouver nez à nez avec ces hors-la-loi sans pitié, qui ne se sont pas fait prier pour les dépouiller de tous leurs biens et argent.

Selon l’une des victimes, un gendarme en civil, qui se rendait lui aussi à Bouaké pour des soins, les malfrats ont mitraillé le véhicule qu’il conduisait, sans heureusement faire de blessés. En effet c’est en voulant promptement effectuer une marche arrière à la vue des premiers braqueurs, qu’il a essuyé des tirs nourris d’un deuxième groupe caché dans un champ d’anarcade à proximité.

Tout en déplorant la mort de l’agent forestier, dont nous ignorons les réelles circonstances de son meurtre, nous voulons faire une doléance aux autorités chargées de la sécurité dans la zone afin t’intensifier des patrouilles mixtes des forces de l’ordre pour une sécurisation optimale de ce tronçon hautement dangereux surtout en période de fête.

