Des étudiants de l’université Nord-Sud de l’institut famah découvrent L’IPCI

L’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire (IPCI) dans sa vocation d’Institut de recherche scientifique et médicale a également une mission statutaire de formation et de renforcement de capacités. C’est dans ce cadre que le jeudi 28 mars 2024,

Pour la circonstance, les Unités de Chimie et de Microbiologie Environnementale (UCME), d’Entomologie Herpétologie (UEH) du Département Environnement Santé (DES) dirigé par le Prof. COULIBALY Kalpy au niveau du site de l’IPCI d’Adiopodoumé et l’Unité d’Étude et de Recherche des Contaminants Chimiques et Microbiologiques dans les Aliments du site de Cocody ont été sélectionnées pour entretenir les étudiants.

Ainsi, Dr Vakou Sabine, Chercheur, Chargée de recherche, Chef de la section Microbiologie de l’UCME pour la conduite de la visite au sein de ladite unité, a mis en évidence les objectifs et les activités menées au sein de l’unité de chimie et de microbiologie environnementale. Aussi des travaux pratiques ont-ils été menés par les étudiants en observant des lames colorées au microscope.

Ces derniers ont visité également les différents équipements du laboratoire de microbiologie et celui de chimie. En outre, la visite de l’Unité Entomologie Herpétologie précisément du Serpentarium a été conduite par le Dr TRAORÉ Issouf, Chercheur, Attaché de recherche. Il a instruit les étudiants sur les différents types de serpents (venimeux et non venimeux), les mesures d’urgence en cas de morsure ou d’agression de serpent, et l’utilisation du venin de serpent à des fins de recherches scientifiques et pharmaceutiques.

A la suite des unités du site d’adioppodoumé, la visite s’est poursuivie sur le site de Cocody. Les étudiants y ont eu l’opportunité de visionner un film institutionnel retraçant l’histoire, les missions, la vision stratégique et les projets majeurs de l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire.

Ensuite, Dr Jaurès Yapi, Médecin microbiologiste, Chef d’unité Adjoint a entretenu les étudiants sur les missions, le fonctionnement de l’UNERCO, et ses collaborations avec certaines industries de l’agro-alimentaire.

A travers une visite des installations de cette unité les étudiants ont pu observer les différentes étapes de l’analyse microbiologique des aliments et comprendre les fondamentaux des techniques de dénombrement des germes d’altération et de contamination dans ces produits alimentaires. (…)

La visite s’est achevée par une communication du Dr BOU Gonsson du Département formation et Renforcement de Capacité sur les offres de formations, les métiers et carrières à l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire. (…)