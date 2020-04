Deux ressortissants libanais décédés du Coronavirus en Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire a enregistré deux nouveaux décès liés à la pandémie du Coronavirus, portant à huit le nombre total de décès dans le pays, a annoncé le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique d’Eugène Aka Aouélé, dans la nuit du samedi 18 avril 2020.

Il s’agit de deux ressortissants libanais résidant en Côte d’Ivoire, précisément à Abidjan : Bishara al-Raheb et Haji Mary Abdel-Ghani. Le premier est un homme âgé de 68 ans. Il a été emporté par le Covid-19 le vendredi 17 avril 2020, alors qu’il souffrait de problèmes cardiaques. Tandis que le second est une dame. Elle est décédée le samedi 18 avril 2020. Elle également souffrait d’un cancer avancé depuis quelques années. L’information est donnée par la Communauté libanaise en Côte d’Ivoire.

Comme on le voit, la pandémie poursuit sa propagation en Côte d’Ivoire et fait de plus en plus de victimes. 59 nouveaux cas d’infection à Covid-19 ont été enregistrés à la date du 18 avril 2020, portant à 801 le nombre total de cas confirmés, dont 239 guéris et 8 décès, depuis l’apparition du premier cas en Côte d’Ivoire le 11 mars 2020. Selon le ministère de la Santé et de l’hygiène publique, l’âge moyen des malades est de 40 ans avec des extrêmes de 18 mois à 82 ans.

BISHARA AL-RAHEB ET HAJI MARY ABDEL-GHANI, LES DEUX DERNIÈRES VICTIMES DU CORONAVIRUS

Les tranches d’âges les plus touchées sont les personnes âgées entre 20 à 40 ans au nombre de 284 soit 45% Et celles d’âge compris entre 40 et 65 ans qui sont au nombre de 262 soit 41%. Les hommes représentent 62% des cas contre 38% pour les femmes. Comme on le constate, contrairement aux autres pays notamment ceux d’Europe, où ce sont les personnes les plus âgées qui sont les plus frappées par la pandémie, en Côte d’Ivoire c’est la tranche d’âge la plus jeune qui est la plus touchée.

Les personnes présentant les pathologies chroniques sont les plus exposées aux formes graves du virus, notamment les personnes souffrant d’une maladie cardiovasculaire, respiratoire ou d’hypertension, les diabètiques, les personnes ayant un cancer, mais aussi les personnes obèses.

