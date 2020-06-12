Diaspora Côte d’Ivoire: retrait des cartes d’identité aux États-Unis d’Amérique (liste)

Etablissement des cartes consulaires et des autres actes
Se référant à son communiqué du 18 mars 2020, l’Ambassade voudrait porter à la connaissance des ressortissants ivoiriens et des usagers que, dans la perspective des opérations de révision de la liste électorale en vue de l’élection présidentielle d’octobre 2020, des mesures ont été prises pour la poursuite de l’établissement des cartes consulaires et des autres actes ne nécessitant pas la présence physique des requérants.
Les ressortissants ivoiriens et les usagers sont par conséquent invités à transmettre à l’Ambassade, toutes leurs demandes d’actes par voie postale.
L’Ambassade rappelle que l’enrôlement pour le passeport biométrique et la délivrance de visa d’entrée en Côte d’Ivoire restent suspendus jusqu’à nouvel ordre.
Pour toutes informations complémentaires, prière consulter le site de l’Ambassade : www.ambaciusa.org
IL EST PORTE A LA CONNAISSANCE DES PERSONNES DONT LES NOMS SUIVENT QUE LEURS CARTES NATIONALES D’IDENTITE ETABLIES EN 2010 SONT TOUJOURS DISPONIBLES A L’AMBASSADE ET PEUVENT ETRE RETIREES TOUS LES JOURS OUVRABLES DE 10H30 MN A 12H 00 MN AU SERVICE CONSULAIRE ET LES SAMEDI ET DIMANCHE (DU 13 AU 24 JUIN 2020) AUPRES DES CHEFS DES CENTRES D’ENROLEMENT OUVERTS DANS LE CADRE DE L’OPERATION DE REVISION DE LA LISTE ELECTORALE :
WASHINGTON, DC
N’CHO PATRICK ARNAUD ZEPHIRIN (MD)
TAH LOU DJEBE NANCY ANDREA DORCAS (MD)
YAO LOU LHONA CHRISTINE YOLANDE LARISSA (MD)
FRY KOSSUA TAMIA KEITH (MD)
TANOH EMMANUELLA MARCELLE (MD)
SANGNE YAH FLEUR AIMEE (MD)
DOGBA KATA CLAUDE (MD)
OBOU ABOA JUDITH ALEXANDRA KOUANIN AMOI (MD)
OSSIRI HONORINE TAH(MD)
BLE TINA YOLANDE(MD)
KOUADIO AKISSI(MD)
TAH BI ALEX JUNIOR JEAN MICHEL(MD)
SEA TAH MARCELLINE TIEGNON(MD)
IBO AIME JACQUES(VA)
KLE OULA ROSELYNE FELICITE(MD)
KOKOU ESSIE BOHUE CATHERINE(MD)
KONAN YAN FERRIS BOLIGLOIN(MD)
VOUROUGOU PIERRE (MD)
ANOI YABA VIRGNINE MAGUEHI (MD)
ANO ADJO LORE CHANTAL ACHOLI (MD)
ZAHUI BOHUI (MD)
N’GALYS’ON ACOUBA LINDA
KOUASSI KONAN THIERRY
N’GOUAN EHOUSSOUA FELICITE
ADOU CHARLES-ERIC
BOUADOUMOU KONAN KAN YVES
ANGOH BINDET WILLIAM ANICET
AGUIE MASSAN ODETTE LUCIE
TRAORE OBAH SERAPHIN
TANO COFIER HABIB
MALICK DIARRASSOUBA MAURICE
AUTRES
KOUADIO YAO FAUSTIN (MASSACHUSETT)
WALLEY-GOLI AKISSI CLEMENCE ADELINE
KONE GNIRE MAIMOUNA (MICHIGAN)
TRAORE ALASSANE (MANCHESTER NH)
TRAORE DJAKARIDJA (MICHIGAN)
BAGNON ZIZIA SIDONIE (ILLINOYE)
KONE AWA (CHICAGO)
TOA AGNINI JULES EVARISTE (MASSACHUSETT)
IBEHI YAO LAURENT (MASSACHUSETT)
TCHETY JEAN (MASSACHUSETT)
KABA AMADOU (MASSACHUSETT)
TANNY ETCHIAMBALA MARIE-CLAUDE ROSELINE (MASSACHUSETT)
SYLLA YAYA(MASSACHUSETT)
KORE DIDIER SERGE ANDRE (CONNECTICUT)
ZOGBA YVES AHMED (NEW JERSEY)
KRAGBE FIBA BLANCHE EDWIGE NADEGE (NEW JERSEY)
NAOUNOU BOLOU MONIQUE (NORTH CAROLINA)
LATH LOWEI SUZANNE (PENNSYLVANIA)
BRUTUS FERDINAND (WEST VIRGINIA)
KADIO SOLANGE YAO (WEST VIRGINIA)
GANTUA RENE ELOISE AFISSATHOU (PHILADELPHIA)