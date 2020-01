Conseil régional du Haut-Sassandra – Djédjé Mady aux dissidents: «Ce Conseil n’est pas un conseil du PDCI, ni du FPI, ni du RHDP. C’est un Conseil de tous »

La salle de cérémonie du Conseil régional du Haut-Sassandra a refusé du monde le samedi 25 janvier 2020. Le professeur Djédjé Mady, président de la région, recevait ses administrés dans le cadre de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux.

Prenant la parole, il a fustigé le comportement de certains conseillers régionaux qui, depuis 2013, se sont inscrits dans une logique de boycott.

« Le premier conseil a travaillé pendant 5 ans, de 2013 à 2018. Il y a des conseillers qui ne sont jamais venus aux réunions. En 2018, un deuxième mandat est ouvert et ce mandat va durer jusqu’en 2023. On sent dans l’air que cette cohésion n’est pas en train de chercher à se renforcer. Nous sommes dans la deuxième année et il y a encore des conseillers issus de certaines listes qui, majoritairement, ne viennent pas aux réunions et ne sont pas présents à la présentation de vœux », a décrié le Président de la région.

Poursuivant, il a clairement fait comprendre à tous qu’il n’y a pas de place pour l’inimitié au sein du conseil régional du Haut-Sassandra. « Ce Conseil régional, n’est pas un conseil du PDCI, ni du FPI, ni du RHDP. C’est un Conseil de tous mis ensemble », a renchéri Djédjé Mady.

Prenant enfin les chefs traditionnels et guides religieux à témoin, le Président de la région a lancé un appel à l’unité à l’endroit de tous les dissidents afin qu’ils s’impliquent dans la vie de la région. Il a également invité les conseillers présents à donner des conseils aux autres.

Lire sur connection ivoirienne

Comments

comments