Dougoutigui fan d’Ado ou nouveau militant du RHDP de Ouattara ? Sa dernière vidéo sur la libération de Gbagbo a choqué plus d’uns en Côte d’Ivoire.

Bonjour la famille, en tout cas excusez moi hein

Moi là, moi je fais pas politique

Voilà, moi je n’ai pas de parti politique

Mais celui qui arrange mon pays là, c’est lui moi je suis

Vous parlez affaire de libérez libérez là,

Temps de Dieu là, c’est passé

Voilà c’est temps de RHDP

Donc là venez négocier

Au lieu de faire bruit bruit libérez libérez là

Nous on vous regarde

Vous avez fini de fraire bruit bruit là

Vous allez venir négocier

Ado, RHDP, c’est 10 ans de mandat encore

Vous voulez vous ne voulez pas

C’est vrai, nous on n’est pas Dieu hein

Mais c’est ce que Dieu a décidé

Ou bien ? Rouuu ? Tous les douaou

N’ko, 10 ans, c’est bouclén géré

RHDP quoi

Allez lo, ya pas mouvement

C’est vrai on va libérer pour la paix et pour le developpement toujours pour la Côte d’Ivoire

Mais en attendant là, c’est RHDP ou rien… RIRRRRRE

Grâce à lui là, nous on émergé, jusqu’à même on a pouler pour manger

Ou bien rouuuu

10 ans encore, c’est Diééééé

Lire sur Yeclo

Comments

comments