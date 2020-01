Drame: deux magasins ravagés par un incendie au marché de Tiassalé

Un incendie a ravagé deux magasins construits en matériaux de fortune au marché de Tiassalé ce lundi 13 janvier 2020 à Tchègbanalôgô.

L’incendie s’est déclenché peu après 9h00, dans l’un des magasins qui sert d’atelier de couture, et s’est propagé dans le second qui sert de commerce. Il a fallu la promptitude et la détermination des jeunes, accourus de toutes parts, pour circonscrire les flammes et éviter ainsi qu’elles se propagent aux habitations et commerces mitoyens, jusqu’à ce que les pompiers ne viennent pour totalement maîtriser le feu.

La police a ouvert une enquête pour connaître l’origine du drame.

Un autre incendie, dont l’origine reste encore inconnue, a ravagé une maison familiale au quartier PTT de Tiassalé, le 3 janvier 2020. Le préfet Jules Gouessé et le maire Assalé Tiemoko Antoine se sont rendus sur place pour apporter leur compassion aux victimes.

