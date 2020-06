Drame: grave accident sur le pont HKB. Des victimes enregistrées

Le pont Henri Konan Bedié cet après midi, un camion prend le sens inverse dans la direction Cocody marcory faisant fi de toutes règles de conduite esquivant au passage plusieurs véhicules mais malheureusement dans un virage et surtout sur la voie rapide le camion se retrouve nez à nez avec une moto sur laquelle se trouve deux passagers. Le motard essaie tant bien que mal de dévier le camion qui lui fonce dessus mais la collision est inévitable.

Malgré son forfait le camion poursuit sa course jusqu’à l’échangeur de marcory où on peut voir qu’un véhicule 4×4 essaie de le contraindre à s’arrêter.

Les 2 passagers de la moto sont dans un état critiques actuellement.

On se pose alors les questions suivantes

1- fallais forcément qu’il y ai un drame avant que par faute de monnaie on oblige un automobiliste à faire le sens inverse ?

2-les responsabilité du prestataire du pont à péage seront elles situé ? quand on remarque que les agents chargés d’encaisser l’argent possèdent de la monnaie en excès mais refusent de la donné à ceux qui sont dans les besoins soit disant que l’ordre proviendrais de la direction.

AbidjanTV

Comments

comments