Drame: la résidence de François Zahoui ravagée par un incendie

La résidence de l’ancien coach des Eléphants, François Zahoui sous les flammes le week-end dernier à Bangui, en République Centrafricaine.

Après un appel téléphonique avec Abidjanreview, voici ce qu’il dit: “Tout ce que je peux dire, c’est que c’est Dieu qui m’a sauvé. J’ai échappé à une mort certaine. Parce que c’est le dimanche dernier que j’allais effectivement intégrer cette maison. Et tout était mis en place pour m’y installer. Tout était meublé. Après avoir installé toutes mes affaires, j’ai décidé d’aller dîner dans un restaurant ivoirien de Bangui. À mon retour, je constate un monde fou autour de ma maison.

À mes nombreuses questions, on m’apprend qu’elle a pris feu. Certainement un court-circuit m’a-t-on dit. Je loue vraiment l’oeuvre de Dieu. Parce que, supposons que j’étais entrain de dormir et que cet incendie avait déclenché en pleine nuit, c’en était déjà fini pour moi. Je note que tout a brûlé sauf ma Bible. Avant d’y intégrer, j’avais fais venir un Pasteur qui a prié. Dieu a donc agi. Et je ne peux que lui dire un grand MERCI”

