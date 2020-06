Éboulement à Anyama: la Ministre Mariatou Koné apporte la compassion du Gouvernement aux familles sinistrées

La Ministre de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, Mariatou Koné, s’est rendue à Anyama ce dimanche pour apporter la compassion du Gouvernement aux familles sinistrées.

Dès les premières heures du drame, la Ministre a déployé plusieurs équipes afin d’apporter assistance aux familles sinistrées relocalisées de façon temporaire à l’Église Catholique et à la mosquée de ladite commune.

En soutien à ces familles, elle a offert des vivres et non vivres composés de riz, d’huile, de pâte alimentaire, de tomate, d’huile, de produits sanitaires et hygiéniques etc. au cours de cette visite qui l’a conduite sur les sites de relocalisation.

Une action du Gouvernement saluée par les familles sinistrées qui ont tenu à exprimer leur reconnaissance au Gouvernement, à la Ministre Mariatou Koné et au Président Alassane Ouattara.

Au terme de la visite des sites de relocalisation et du lieu du drame, la Ministre a indiqué que le bilan à la date du 21 juin fait état de 16 décès, 8 blessés, 52 familles sinistrées composées de 733 personnes, 5 personnes portées disparues. Elle a, en outre, lancé un appel à la prudence, à la vigilance et au respect des recommandations du Gouvernement.

Elle a également exprimé la gratitude du Gouvernement au conseil paroissial d’Anyama, aux Imams, à la Croix Rouge et aux personnes de bonne volonté pour leurs actions en faveur des sinistrés

Cette visite a enregistré la présence du sous-préfet d’Anyama Kouakou Michel, du Maire Amidou Sylla et du député Ouattara Siaka.

