Échaufferies à Jacqueville/ Une vingtaine de cargos de la Gendarmerie font irruption à N’djem

A l’insu des autorités administratives et communales (préfet, maire, député, sénateur), 200 gendarmes ont assiégé vendredi 03 septembre les villages de N’djem et Adoukro, porte d’entrée de la station balnéaire de Jacqueville. Découvrez quelques images de l’affrontement, mieux de la répression des populations qui se sont opposées à un déguerpissement.

C’est à 4 heures du matin, alors que les populations dormaient que les forces de l’ordre ont fait irruption dans les villages avant d’engager le déguerpissement à 6 heures.

Le dossier Adoukro n’étant pas une émanation soudaine, les populations comprennent qu’il s’agit de l’affaire Edouard Oda du nom de l’opérateur économique qui revendique la propriété de 2400 hectares à Adoukro, campement qui fait 700 hectares. La riposte est graduée. Les populations érigent des barrages sur le pont Philippe Grégoire Yace. La circulation est bloquée. L’étau se resserre autour des forces de l’ordre qui appellent du renfort.

Une vingtaine de cargos et de pickup de la Gendarmerie font irruption à N’djem et les hostilités sont engagés. Les manifestants qui s’opposent au déguerpissement, sont gazés. S’en suivent des courses poursuites.

Les rues sont désertes et les activités commerciales sont sérieusement perturbées. Le calme reviendra vers 15 heures 30.

Edouard Oda, directeur général de la Société générale d’investissement et réalisation (SGIR) revendique 2400 hectares à Adoukro, qu’il souhaitent dédier à la création d’une ville nouvelle. Pour les propriétaires terriens des villages d’Abreby, N’djem, Sassako Benigni et d’Avagou, cet homme, condamné en août dernier dans cette même affaire par le Tribunal de Dabou pour faux et usage de faux, a obtenu frauduleusement ces terres avec la complicité de certaines autorités politiques, juridiques et administratives.

Cyrille NAHIN

