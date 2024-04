École d’architecture d’Abidjan: Le Centre de formation continue renforce les capacités de plusieurs professionnels

A la demande croissante de nombreux particuliers et de professionnels du bâtiment, l’Ecole d’architecture d’Abidjan a ouvert en 2018 un Centre de formation professionnelle et continue (Cfpc) en son sein.

Le jeudi 4 avril 2024, ce centre a procédé à la remise officielle de parchemins à des agents du Cabinet Hiram Architectes à la suite d’une formation intensive en Archicad BIM (Logiciel de modélisation des informations du bâtiment), qui s’est déroulée au mois de décembre 2023.

La célébration s’est tenue dans les locaux de l’Ecole d’architecture sise à Cocody en présence de membres du Conseil national de l’Ordre des architectes.

Le président dudit conseil, Joseph Amon, a d’entrée félicité les récipiendaires. Avant de lancer un appel aux professionnels et experts dans le secteur du bâtiment. Il les a invités à être proches des réalités actuelles du secteur en se mettant à jour. Selon lui, « la Formation continue sera bientôt une obligation ».

Cette manifestation a surtout été une aubaine pour célébrer les succès individuels et collectifs des participants. Kouassi Abissi Nagel en tant que porte-parole des cinq participants à cette formation, a exprimé sa gratitude non seulement à l’Ordre des architectes, à l’Ecole d’architecture d’Abidjan mais aussi au Centre de formation pour cette mise à jour de leurs connaissances qui leur sera bénéfique dans l’exercice de leurs métiers. Ils ont suivi un programme comprenant des sessions pratiques et théoriques, les préparant à intégrer les prinicipes du BIM.

Le Cfpc a pour mission de former des professionnels compétents dans le domaine de la construction, en offrant des programmes variés de renforcement des capacités adaptés aux besoins spécifiques des participants.

Plus de 150 personnes ont bénéficié à ce jour des formations délivrées par le Cfpc. A savoir la décoration d’intérieur, la technologie du bâtiment, la gestion de projet dans le bâtiment ainsi que des spécialités dans le domaine de l’informatique.