Economie: la Banque Africaine de Développement annonce un financement de 6,5 milliards de dollars au Niger

La Banque Africaine de Développement (BAD) va accorder un financement de 6,5 milliards de dollars au Niger pour plusieurs projets relatifs aux infrastructures, à l’agriculture et à l’Énergie, a annoncé ce mardi, le président de l’institution financière.

Actuellement en Ecosse pour la Conférence des Nations Unies sur les Changements Climatiques (COP 26), le président du Niger, Mohamed Bazoum, a eu une séance de travail avec le président de la Banque Africaine de Développement (BAD), ce Mardi 02 Novembre 2021 à Glasgow. Après avoir félicité le Chef de l’Etat pour la 1ère alternance démocratique au Niger, Akinwumi Ayodeji Adesina a tenu à réitérer tout son soutien au programme et à la gestion du Président Bazoum.

« Il a en outre promis un financement de 6,5 milliards de dollars pour plusieurs projets relatifs aux infrastructures, à l’agriculture et à l’Énergie. Le décaissement du budget de financement de la route transsaharienne et celle de Tamaské longtemps bloqué a été également un point important sur lequel le Président de la République a insisté et obtenu du Président de la BAD », informe un communiqué de la Présidence du Niger.

Le chef d’Etat du Niger a également demandé plus de financement dans le domaine de la formation professionnelle et technique ainsi que par rapport à la fibre optique. Toujours pour le compte du Niger, Akinwumi Ayodeji Adesina a annoncé la mise en place d’un fonds spécial uniquement destiné au financement féminin et aux projets portés par les jeunes.

Melv Sage

Comments

comments