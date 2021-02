Éducation et énergies : plus de 150 milliards de FCFA d’appui de la France à la Côte d’Ivoire

Signature d’accords de financements de deux programmes entre la France et la Côte d’Ivoire, chiffrés à 150 milliards de FCFA, pour les secteurs de l’éducation et des énergies en Côte d’Ivoire.

Le premier programme, dénommé « Développement de l’éducation, de la formation et de l’insertion des jeunes Phase 3, (DEFI3) », est estimé à 131,3 millions d’euros, soit 86,13 milliards de FCFA. Il comprend, entre autres, la construction de 58 collèges, la formation agricole et rurale et l’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur.

Le second programme est intitulé « Promotion de l’accès à l’électricité, aux Réseaux intelligents et à l’énergie solaire (PARIS). D’un montant de 98 millions d’euros, soit 64,28 milliards de FCFA, il permettra d’augmenter la production d’énergie renouvelable et d’améliorer le taux d’accès à l’électricité dans les zones rurales.

