Education : le Centre de développement professionnel du lycée Jean-Mermoz inauguré par Madame Kandia CAMARA

La Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation Professionnelle, Madame Kandia Camara a présidé, lundi 01 février 2021, la cérémonie d’inauguration du Centre de développement professionnel (CDP) Pierre-Deschamps logé au sein du lycée international Jean-Mermoz à Cocody, a appris AbidjanTV.

Créé sous le leadership de la Mission laïque de Côte d’Ivoire (MLCI), organe de gestion pédagogique, administrative et financière du lycée international Jean-Mermoz d’Abidjan, le CDP s’adresse aux personnels de l’enseignement français mais aussi aux personnels de l’enseignement privé et public ivoirien et de l’Afrique subsaharienne. Il contribue à augmenter les compétences de l’enseignant et le conduire vers une qualification universitaire, a expliqué le directeur général honoraire de la MLCI, Jean-Christophe Deberre.

Lors de la cérémonie, la ministre Kandia Camara a salué l’ouverture de ce Centre de développement professionnel, une « véritable aubaine » dans un contexte socio-historique fortement marqué par la grave crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de la COVID-19.

Cette initiative contribuant à l’amélioration continue des performances individuelles et collectives des acteurs-clés du système éducatif s’inscrit ainsi dans la dynamique du développement du capital humain qui occupe une place de choix, dans l’action gouvernementale en matière d’Education/Formation, conformément à la politique éducative nationale, telle que pensée le président ivoirien Alassane Ouattara, a souligné Mme Camara.

L’Ambassadeur de la France en Côte d’Ivoire, Jean-Christophe Belliard, a indiqué que le CDP, « maillon fort de l’enseignement français », traduit la volonté commune des deux pays de faire de l’éducation un élément central de leur coopération.

L’inauguration du CDP Pierre-Deschamps a été couplée du lancement d’une Semaine marquée par des journées portes ouvertes qui prendront fin le 5 février, avec au menu, des conférences, des tables rondes et des ateliers pratiques autour des thématiques liées à l’éducation.

Sapel MONE

Comments

comments