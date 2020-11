Education : le Premier Ministre Hamed Bakayoko inaugure quatre infrastructures scolaires à Abobo

Le Premier Ministre, Hamed Bakayoko, a procédé, le 20 novembre à Abidjan, à l’inauguration de deux écoles primaires et de deux écoles maternelles d’une capacité totale de 780 places, à Akeïkoi, dans la commune d’Abobo.

Les deux établissements primaires comprennent 12 salles de classe chacun. Ils sont dotés de bibliothèques, de salles de réunion et de bureaux. Quant aux deux écoles maternelles, elles ont été construites avec toutes les commodités pour offrir un cadre d’apprentissage idéal aux tout-petits.

Pour Hamed Bakayoko, par ailleurs maire de la commune d’Abobo, la réalisation de ces infrastructures vise à augmenter la capacité d’accueil des établissements scolaires. Elle permettra également à près de 800 élèves d’avoir la chance d’étudier et de travailler dans de bonnes conditions.

Le Premier Ministre a indiqué que le gouvernement fait du développement du capital humain, l’une de ses priorités. C’est pourquoi, a-t-il souligné, d’importants investissements ont été faits dans les secteurs éducatifs et sanitaires, afin que chaque enfant soit une chance pour sa famille.

La réalisation de ces établissements scolaires a coûté 280 millions de FCFA. Le financement a été assuré par la municipalité d’Abobo.

SOURCE : CICG

