Education Nationale: Kandia Camara exprime sa reconnaissance à la RTI et aux partenaires sociaux

La ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kandia Camara, a traduit sa reconnaissance à la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI) et aux partenaires sociaux pour leur contribution à la continuité de l’action éducative depuis le 09 avril 2020, après la fermeture des classes due à la maladie à Coronavirus.

C’était le jeudi 07 mai 2020 à la RTI à Abidjan-Cocody, où elle a procédé à une remise de kits sanitaires et de matériel de protection pour lutter contre la pandémie du COVID-19.

« L’engouement suscité par ces cours chez les élèves, l’adhésion de leurs parents et l’intérêt manifesté par les enseignants confirment la justesse de cette solution palliative. Dans la logique de l’amélioration continue, faisant droit à la soif légitime d’apprentissage de nos élèves confinés à la maison, vous n’avez point hésité à revoir à la hausse le volume horaire qui nous était initialement imparti », s’est réjouie Kandia Camara. Réaffirmant la détermination du gouvernement à œuvrer à la réouverture diligente des salles de classe dès que la situation sanitaire le permettra, la ministre a exhorté les élèves à tirer profit des cours diffusés à la télévision et à la radio.

Elle a également adressé ses félicitations au ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiémoko Touré et au Directeur du Centre d’Information et de Communication Gouvernementale (CICG), Bakary Sanogo, pour l’effort remarquable déployé, en vue de rendre plus visibles les actions menées par l’Etat de Côte d’Ivoire.

Les cours sont accessibles du lundi au vendredi sur RTI 1 (1ère diffusion de 15H 05 à 16H05 et la rediffusion de 7H30 à 8H30 le lendemain), RTI 2 (9H00-10H30), Radio Côte d’Ivoire (10H10-11H40) et sur Fréquence 2 (15H00-16H00).

