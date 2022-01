Éducation nationale : la ministre Mariatou Koné lance les tests des équipements du projet “Education numérique”

La ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, a procédé, le jeudi 13 janvier 2022 au lycée de jeunes filles de Yopougon (Abidjan), au lancement des tests des équipements du projet “Education numérique”.

Le projet “Éducation numérique” dont l’équipe de gestion a été dotée de 10 véhicules par la ministre Mariatou Koné, a atteint un taux d’exécution de 85%.

Il permettra, dans sa phase d’exploitation, de dispenser des cours à distance pour plusieurs salles de classes connectées simultanément, à travers le pays et le suivi des élèves par les parents ou tuteurs.

Ce projet favorisera aussi l’organisation de visioconférences entre acteurs du système éducatif afin de réduire les déplacements pour des réunions au niveau central.

Il permettra également de sécuriser les établissements, à travers le réseau de caméras de surveillance installées au sein des établissements et de doter l’école ivoirienne d’un système intégré de gestion des établissements, des cours, des effectifs, des notes et des emplois du temps.

