Éducation nationale : la ministre Mariatou Koné remet 35 véhicules de type 4×4 aux structures sous tutelle

La ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, a remis, le lundi 31 janvier à Abidjan, 35 véhicules de type 4×4 flambant neuf aux structures sous tutelle (inspections d’enseignement primaire et préscolaire et directions régionales), en vue de renforcer leur mobilité, a constaté AbidjanTV.Net.



« Au nombre des différents besoins exprimés lors de mes rencontres avec les acteurs du système éducatif, les moyens de mobilité se trouvent en bonne place. Il s’agit à travers ces véhicules que vous recevez de créer de meilleures dispositions et conditions de travail pour l’atteinte de nos objectifs de performance », a affirmé Mariatou Koné.

Les 35 engins flambant neuf viennent renforcer le parc automobile du ministère à 446 véhicules. Le montant de l’investissement est de 957 millions de FCFA.

Pour la ministre de l’Education nationale, équiper les structures permet de faciliter leur mobilité dans le cadre des activités d’encadrement, de supervision et de contrôle sur le terrain.

Mariatou Koné a assuré que toutes les structures recevront du matériel roulant. « Je me battrai au quotidien pour améliorer les conditions de travail. Certains ont reçu des véhicules aujourd’hui. Sachez que la chaîne ne s’arrêtera pas. C’est un processus », a-t-elle souligné.

Elle a exhorté les acteurs du système éducatif à la persévérance dans la recherche d’une école de qualité, de performance et de mérite.

Au nom des récipiendaires, le directeur régional de l’éducation nationale de #Korhogo, Brahima Traoré, a témoigné sa gratitude au gouvernement pour les efforts consacrés au secteur éducatif. Pour lui cette « dotation vient renforcer les capacités des structures scolaires ».

Sapel

Comments

comments