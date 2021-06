Éducation nationale : Lancement des examens à grand tirage

La Ministre Mariatou Koné a procédé ce vendredi 4 juin 2021 dans les locaux de la Direction des Examens et Concours DÉCO au lancement des examens à grand tirage.

Cette cérémonie qui a enregistré la présence de plusieurs acteurs du système éducatif ainsi que celle des forces de défense et de sécurité a été l’occasion pour la Ministre d’exhorter la communauté éducative , les élèves et leurs parents à s’éloigner de la fraude et de la tricherie pour que ces examens se déroulent en toute transparence .

A cet effet des kits de mise en route et des détecteurs de métaux ont été remis aux Directeurs Régionaux avec consigne ferme « La Tolérance Zéro « face aux cas de fraude et de tricherie.

