Éducation nationale : voici le calendrier des examens scolaires session 2021

Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle a rendu public le calendrier des examens scolaires, notamment ceux du Certificat d’études primaires élémentaires (Cepe), du Brevet d’études du premier cycle (Bepc) et du Baccalauréat (Bac), pour l’année académique 2020-2021.

S’agissant du Cepe, les épreuves écrites auront lieu le 8 juin 2021 et la proclamation des résultats, le 28 juin 2021.

Pour l’examen du Bepc et du test d’orientation en seconde, les épreuves orales et pratiques auront lieu du 9 au 12 juin 2021. Les épreuves physiques et sportives (Eps) se dérouleront du 12 au 24 avril 2021. Les épreuves écrites sont prévues du 14 au 18 juin. Quant aux résultats, ils seront proclamés le 6 juillet 2021.

Concernant les compositions du baccalauréat, les épreuves orales du bac technique débuteront le 22 juin 2021 pour s’achever le 2 juillet 2021. Celles du bac artistique se tiendront du 28 juin 2021 au 2 juillet 2021. Et Les oraux du Bac général se tiendront du 29 juin au 2 juillet 2021.

Les candidats au baccalauréat prendront part aux épreuves physiques et sportives du 26 avril au 8 mai 2021. Ils seront soumis aux épreuves écrites du 5 au 9 juillet 2021 et auront leurs résultats le 27 juillet 2021.

Sapel MONE

