Egypte : au moins 3 morts dans l’effondrement d’un immeuble

Au moins trois personnes ont été tuées dans l’effondrement d’un immeuble de 14 étages à Alexandrie, ville côtière du nord de l’Égypte, ont annoncé les autorités mardi.

La tour située dans le quartier Muntazah de la ville méditerranéenne s’est effondrée tôt lundi et, selon les premiers rapports, huit personnes étaient portées disparues sous les décombres.

Mardi, les autorités de la ville ont confirmé que trois corps avaient été retirés, mais n’ont pas précisé s’il y avait encore des disparus. Deux personnes auraient été blessées dans l’effondrement, mais elles ont depuis quitté l’hôpital.

La cause de l’effondrement n’a pas encore été déterminée, mais de tels incidents sont fréquents en Égypte, où les constructions de mauvaise qualité sont très répandues dans les bidonvilles, les quartiers pauvres des villes et les zones rurales.

Le gouverneur de la ville, Mohamed Al-Sharif, a déclaré que des recherches étaient en cours sur le site et qu’une enquête sur les causes de l’effondrement avait été ouverte.

Quelque 16 familles résidaient à plein temps dans l’immeuble, tandis que le reste des appartements était loué à des plagistes qui viennent à Alexandrie pour faire une pause pendant les mois d’été torrides.

L’immobilier étant très cher dans les grandes villes comme Alexandrie et Le Caire, les promoteurs à la recherche de profits plus importants violent souvent les permis de construire et des étages supplémentaires sont souvent ajoutés aux immeubles sans autorisation.

En février, six personnes ont été tuées dans la ville de Damanhour, dans le delta du Nil, après l’explosion de bouteilles de gaz de cuisine dans le sous-sol d’un immeuble de quatre étages, entraînant l’effondrement de l’ensemble de la structure.

Ces dernières années, les autorités égyptiennes ont lancé une campagne de répression contre les constructions illégales et, dans de nombreux endroits, ont déplacé les habitants de maisons dangereuses et de bidonvilles vers des villes nouvellement construites.

Les contrevenants aux permis de construire ont également été emprisonnés et, dans de nombreux cas, les bâtiments construits illégalement ont été détruits.