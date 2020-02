Emission de Divertissement: Tempo censure le nom de Gbagbo, le public désavoue Didier Bléou

Le groupe Magic Diezel était l’invité de l’émission Tempo de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI) le samedi 8 février 2020. Pendant la prestation, l’animateur Didier Bléou a essayé de cacher tant bien que mal le nom de Laurent Gbagbo.

Le groupe Magic Diezel composé de Omer Noé Agou Legré dit Tim Diezel et Tohou Pacôme Serge Djédjé dit Sawako Diesel est en effet l’un des duos le plus solide et brillant au sein de la nouvelle génération d’artistes zouglou. A cet effet, ils ont été invités à Tempo, une émission très suivie des téléspectateurs de RTI 1. Lors du passage de leur morceau far, “Allons à Gagnoa “, les spectateurs le savouraient avec beaucoup de joie.

Mais le célèbre animateur a essayé tant bien que mal pour ne pas que le nom de l’ex-président Laurent Gbagbo soit dit par les artistes. Du coup, Didier Bléou est devenu chanteur, et a terminé la chanson en improvisant d’autres paroles. « Je dis merci (…) je suis Diezel », chantait-il, en essayant de meubler le vide alors que l’émission était en direct. Comme s’il voulait censurer le nom de Gbagbo. Cependant, l’animateur vedette de la RTI a été désavoué par un public surchauffé qui a dit ‘’non’’ en chantant à haute et intelligible voix le nom de l’époux de Simone Ehivet Gbagbo.

ALLONS À GAGNOA DU GROUPE MAGIC DIEZEL

« Nous devons tisser de bonnes relations avec notre entourage, car nous sommes de passage sur cette terre. Je n’arrive pas à comprendre pourquoi les gens se détestent autant. De plus, ce qui est grave, ce sont les personnes très instruites qui s’adonnent à ces pratiques. Le groupe ivoirien Magic Diezel joue à l’émission Tempo, et subitement la chanson « Allons à Gagnoa » la partie du président Laurent Gbagbo est arrêtée. Pourquoi ? La Côte d’Ivoire est encore loin de la réconciliation », s’est offusqué un téléspectateur sous le couvert de l’anonymat.

Rappelons que Tim Diezel et Sawako Diesel sont originaires du centre-ouest de la Côte d’Ivoire. Les deux personnages ont fait connaissance à San-Pédro, après la crise post-électorale de 2010 qu’a connue la côte d’Ivoire. Ils ont épousé la carrière musicale après leurs cursus scolaires. Tim Diezel a commencé la musique en tant que batteur de musique reggae et variété musicale. Quant à Sawako Diesel, il a appris au côté de la compagnie Kotéba, puis la troupe de danse Mabri Inter et de la compagnie théâtrale de la Sotra.

