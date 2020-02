Enrôlement pour l’obtention de la nouvelle CNI, un internaute très remonté s’exprime

Une longue file d’attente des personnes âgées, de jeunes filles et garçons… , tous attendent que le portail du service technique de la mairie s’ouvre pour espérer avoir accès au seul centre d’enrôlement pour les centaines de milliers de personnes que comptent la commune de koumassi.

Après avoir déposé mes enfants à l’école, je reviens au centre pour toucher de près la réalité du terrain.

Tous sont là depuis 4 heures et pour certains, ça fait la 3 ème fois. Plus loin, je vois des policiers essayer de calmer la colère qui monte: la machine après 2 enrôlements en1 heure ,vient de se planter, elle a chauffé, nous dit-on.

Nous essayons de recueillir des témoignages et là nous tombons sur des réalités déconcertantes: ils ne peuvent qu’enroler 50 personnes par jour. Faites vous même le ratio pour près de 300.000 habitants (sans compter les nouveaux majeurs)…

Tous se plaignent et regrettent qu’on veuille maltraiter les populations pour une pièce d’identité, et pour l’élection, s’interrogent t-ils?

Nous avons également vu, une jeune fille en larme , qui après avoir veillé pour être sur la liste, est renvoyée car ayant fait l’inscription en ligne et qu’elle ne serait pas visible sur leur plate forme. On lui demande d’aller au plateaux au siège de l’Office d’identification.

Voilà le calvaire que vivent des citoyens pour une simple pièce d’identité dont l’accès est devenu hermétique.

Que veulent nos dirigeants, pourquoi martyrisent-ils leurs propres concitoyens ?

Il est Il est l’heure, je dois aller au djossi pour rédiger mes rapports…

En attendant certains ivoiriens me chargent de vous dire qu’ils voudraient savoir le sens de tout ça…

Que retenir:

il faut se réveiller à 4 heures pour être sûr d’être sur la liste des 50.

les machines chauffent et s’arrêtent après deux enrôlements

l’inscription en ligne n’est pas toujours une garantie.

Un désordre indescriptible.

Boyo Boyo News 24

