Entreprenariat: Ministre, Sénateur et maire aux côtés de Jonathan Morrison pour l’inauguration du siège

Promoteur du CAM TCHIN-TCHINN qui a connu du succès avec la présence des personnalités et autorités du pays ainsi que de l’extérieur, il a mis en compétition 18 équipes qui a donné 40 millions au vainqueur, 20 millions au vaincu, 10 millions à l’équipe classée 3e, 5 millions au meilleur joueur et 5 millions au meilleur buteur, soit un total de 80 millions payé cash, ce qui est un première dans notre pays pour le foot en salle à 6 joueurs.

L’ouverture officielle est prévue pour ce Lundi 30 Janvier.

Ceci est le résultat de plusieurs nuits blanches et d’énormes investissements financiers sous fonds propres.

Je vous invite à garder un œil ouvert sur le TREIIZE parce qu’on prépare des choses incroyables.

BIENVENUE DANS LE FUTUR.» a laissé entendre Jonathan Morrison sur sa page, des jours en arrière, à présent le défi est relevé et l’inauguration a eu lieu hier aux environs de 18h au siège sis à Faya-ARTCI non loin du monument du village Akouedo.

Ouvrant le bal, Mr Léon Kouadio a su orienter la cérémonie avant de voir la prestation de Mr Onel Mala qui ne ménage d’aucun effort quant il s’agit de son jeune frère Morrison. Quant à la porte parole du TREIIZE elle a su donner de la voix pour montrer la vision futur de l’entreprise.

C’est dans un cadre sain et paisible que l’ouverture s’est fait en présence de plusieurs autorités du pays avec la présence des invités venus de partout apporter leur solidarité et aussi voir les choses pour mieux véhiculer des messages.

A la fin de la cérémonie, une série d’interview a lieu commençant par le promoteur du CAM TCHIN-TCHINN:

«J’invite la jeunesse à continuer de nous faire confiance, et à nous rejoindre, tous ceux qui sont talentueux qui veulent apporter leur pierre au développement. je fais beaucoup de chose, TREIIZE a toujours été ainsi c’est maintenant que vous découvrez mais on travaille, quant aux autres, je ne pense pas à eux, mieux je concentre mon Energie pour encore être meilleur. nous sommes une entreprise multi dimensionnel, nous aurons plusieurs locaux dans plusieurs différents pays, mais c’est d’ici que tout ira, TREIIZE n’est pas une fondation, mais une maison de production, c’est la maison noire, et je vous donne rendez-vous pour bientôt pour la grande messe du Footgoal jamais organisé en Afrique» a laissé entendre ces mots au micro d’AbidjanTv.net.

«Morrison est un jeune qu’il faut accompagner et qui est à féliciter, ce n’était pas évident mais aujourd’hui le résultat est là et vous pouvez tous voir, ce genre d’initiative doit être répété par plusieurs jeunes, car il faut que la jeunesse s’impose voyons que le président Ouattara a décrété cette année pour la jeunesse donc c’est bien de créer des emplois pour ses frères et aussi il faut bien garder ce genre de bijou pour une bonne révolution de la technologie je dirai que c’est un cours d’entreprenariat qu’il a enseigné» Mr Zohouri.

Comme le disait Feu Capitaine Sankara, Honte à celui qui ne fera pas mieux que son père, la lucarne que nous ouvre Morrison devrait servir de crédo de sorte à ne point abandonner, si nous pouvons le rêver, nous pouvons le faire.

Melchisedeck

