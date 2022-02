États Généraux de l’Éducation : l’UNESCO apporte son expertise au gouvernement ivoirien

Le Directeur du Bureau régional de l’UNESCO pour l’Afrique de l’Ouest, Dimitri Sanga, a indiqué le 10 février 2022 à Abidjan, que son institution apporte son expérience au gouvernement ivoirien dans le succès des États Généraux de l’Éducation et de l’Alphabétisation (#EGENA).

C’était à la suite d’une audience que lui a accordée le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi.

« Au cours de cette semaine, les différentes commissions thématiques sont en train de conclure leurs travaux. Nous avons jugé nécessaire au niveau de l’Unesco, d’envoyer une équipe de haut niveau pour participer à la fin de ces travaux, afin de pouvoir apporter les expériences qui ont été observées dans les autres pays, à travers le monde, sur ces questions qui sont discutées par les Ivoiriens », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter que cet accompagnement est consécutif à une sollicitation de l’expertise de l’Unesco par le Chef du gouvernement. « Nous avons préparé au sein de l’Unesco une étude comparative qui comprend un certain nombre de pays d’Asie et d’Afrique. Nous avons eu l’honneur d’être reçus par le Premier Ministre et de lui restituer ces travaux ».

Selon Dimitri Sanga, les séances de travail avec les acteurs du système éducatif ont été très enrichissantes. Il y a eu une convergence de vues sur un certain nombre de questions qui vont alimenter les travaux en cours.

Les EGENA ont été lancés officiellement le 19 juillet 2021 à Abidjan, en présence du Premier Ministre, Patrick Achi. Les commissions ont planché sur sept thématiques que sont : « Politique éducative et cadre légal » ; « Inclusion, équité et genre : Tous à l’école » ; « Qualité des enseignements -apprentissages » ; « Pertinence et efficacité interne et externe, gestion des flux et des passerelles et planification des situations d’urgence et de crise » ; « Société apprenante (Apprentissage tout au long de la vie) » ; « Gouvernance et gestion, y compris dialogue social et mécanismes de financement » et « Digitalisation du système éducatif : enjeux et perspectives ».

CICG #GouvCI

Comments

comments