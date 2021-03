Europe: la progéniture ”les filles jumelles” du couple Gbagbo en pleine balade

Des photos des filles jumelles du président Laurent Gbagbo et de Simone Gbagbo suscitent beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux.

Publiées sur la page de Pythagore Panel et bien d’autres profils pro Gbagbo, ces images mettent en scène Marie-Patrice et Marie-Laurence. On voit les belles jeunes femmes arpentant les rues d’une ville européenne.

Est-ce Bruxelles, Paris aucun indice ne permet de le savoir. Pas même les nombreux commentaires élogieux ne nous situent sur le lieu précis de la villégiature des filles Gbagbo.



L’auteur du post se contentant de dire: « elles n’ont jamais détourné l’argent d’un seul contribuable ivoirien, elle n’ont jamais occupé de hauts postes dans l’administration, elles ne sont pas riches bien que leurs parents ont dirigé le pays. Elles vivent une vie modeste. Elles sont humbles, intègres et dignes comme leurs parents ». Et Pythagore Panel de conclure par ces mots: « Marie-Patrice et Marie–Laurence, les filles jumelles du couple Gbagbo vous saluent. »

Tous ceux qui ont vu cette publication ne tarissent pas d’éloges sur les filles du couple Gbagbo. Des bénédictions, des cœurs en émoticônes, des compliments sur leur beauté physique et morale, tout y est passé. Dans la bonne humeur. Une chose est sûre, les ivoiriens reportent sur leurs progénitures, le grand amour qu’ils ont pour le président Laurent Gbagbo et son épouse Simone Gbagbo.

actualiteivoire.info

Comments

comments