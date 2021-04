Examens à grand tirage session 2021: démarrage des épreuves physiques à compter du lundi 12 avril

Les examens à grand tirage session 2021 du ministère de l’Education nationale et de l’alphabétisation débutent le lundi 12 Avril sur toute l’étendue du territoire national, par les épreuves physiques et sportives du BEPC et du teste d’orientation. A l’occasion du coup d’envoi desdites épreuves dont la fin est fixée au samedi 24 Avril, la Direction des examens et concours (DECO) procède à cet effet à la mise en ligne des convocations-tests, ultime occasion pour l’ensemble des candidats pour corriger les éventuelles erreurs relatives à leurs candidatures. Dans un communiqué signé de Mme Dosso Nimaga Mariam, directrice de la DECO dont copie nous est parvenue, Elle invite les candidats au BEPC, quel que soit leur statut : officiel ou libre, qu’il soit apte ou inapte à l’EPS et ceux devant se soumettre au Test d’Orientation en classe de seconde, à imprimer chacun sa convocation-test sur le site web de la DECO : www.men-deco.org. Pour rappel, ce document permet d’abord aux candidats de prendre part auxdites évaluations, mais il constitue aussi pour tous, y compris les établissements et les parents d’élèves le moyen de s’assurer qu’il n’y a pas d’erreur dans les données d’inscription (Type d’examen, nom, prénoms, date et lieu de naissance, statut, aptitude à l’EPS). Le cas échéant, le candidat officiel s’adresse à l’administration de son établissement tandis que le candidat libre se rend dans sa DREN d’inscription pour faire procéder aux corrections nécessaires dans les délais, bien avant la mise en ligne de sa convocation définitive, la veille des épreuves orales et écrites. La DECO attire l’attention des candidats, des parents d’élèves et des administrations scolaires sur l’obligation, pour tous, d’imprimer ce document et de procéder à ce contrôle ultime afin de minimiser les incorrections, sources de perturbation pour la validité de la candidature ou la conformité de cette dernière. Passé cette période de l’EPS, les données qui n’ayant pas fait l’objet de réclamation deviennent définitives. Aucune rectification n’est dès lors possible, même plus tard, au moment de l’établissement des documents de certification (diplôme, etc). Cette étape, faut-il le rappeler, permet d’éviter tous désagréments lors des épreuves notamment les erreurs qui pourraient survenir sur les convocations, donnant accès aux salles de composition des épreuves. A cet effet, tous les candidats au BEPC/T.O. session 2021, officiels et libres, aptes et inaptes et ceux soumis au Test d’orientation en classe de seconde sont tenus d’imprimer leur Convocation-Test sur le site de la Direction des Examens et concours.

Notons que le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle a rendu public le calendrier des examens scolaires, notamment ceux du Certificat d’études primaires élémentaires (Cepe), du Brevet d’études du premier cycle (Bepc) et du Baccalauréat (Bac), pour l’année académique 2020-2021.

S’agissant du Cepe, les épreuves écrites auront lieu le 8 juin 2021 et la proclamation des résultats, le 28 juin 2021.

Pour l’examen du Bepc et du test d’orientation en seconde, les épreuves orales et pratiques auront lieu du 9 au 12 juin 2021. Les épreuves physiques et sportives (Eps) se dérouleront du 12 au 24 avril 2021. Les épreuves écrites sont prévues du 14 au 18 juin. Quant aux résultats, ils seront proclamés le 6 juillet 2021.

Concernant les compositions du baccalauréat, les épreuves orales du bac technique débuteront le 22 juin 2021 pour s’achever le 2 juillet 2021. Celles du bac artistique se tiendront du 28 juin 2021 au 2 juillet 2021. Et Les oraux du Bac général se tiendront du 29 juin au 2 juillet 2021.

Les candidats au baccalauréat prendront part aux épreuves physiques et sportives du 26 avril au 8 mai 2021. Ils seront soumis aux épreuves écrites du 5 au 9 juillet 2021 et auront leurs résultats le 27 juillet 2021.

