Fait réel : un cabinard qui devient très riche, découvrons son histoire

Croyez en vos rêves !

C’est l’histoire d’un Jeune étudiant nommé KOUADIO PAUL appelé K.P, affecté à l’université Félix houphouet boigny d’Abidjan précisément à Cocody pour les cours universitaires en droit.

Pour K.P, il était difficile, de continuer les études étant donné qu’il était confronté à des difficultés telles que :

La mort de son père qui l’affaiblit financièrement car pour lui à part son père personne ne voulait assurer ses études et quand il constata l’état de sa mère âgée de 70 ans, vivant au village et affaiblie à cause de son âge très avancée qui ne lui permettait pas d’effectuer des activités pour subvenir à ses besoins. C’est alors qu’étant orienté à l’université FHB, il décida de dormir dans les amphis pour suivre les cours.

Malgré tout, il ne pouvait pas car il fallait avoir en sa possession des ressources financières pour manger, s’acheter des livres, documents, fascicules et autres modalités de scolarité.

C’est alors qu’il décida d’entreprendre une activité génératrice de revenu et rentable pour avoir un peu d’argent notamment la gérance de cabine téléphonique mobile.

Selon K.P dans le début, il pouvait gagner comme bénéfice 1300fr par jour. Par exemple lors de chaque rechargement avec MTN on percevait pour 10.000 Mille 400f comme bénéfice de même pour Orange 400f et Moov 500f comme avantage.

Totalisant un bénéfice de 1.300f qu’il gardait. Ensuite, il décida de s’offrir un tablier pour la vente de d’autres articles tels que : les bonbons, cigarettes, sachets d’alcool, les Lotus, chewing-gum et autres qui lui permettaient également de garder 1.500fr pour tous ces articles.

À la suite de plusieurs jours de courage, de persévérance et de bravoure, il arrive désormais à faire un bénéfice de 6.000 à 9.000 fr par jour. Ce qui lui a permis d’ouvrir deux agences de transfert orange Money dont il en est le patron.

Or, Dans les années 2018 il était à la risée de tout le monde il subissait les pires frustrations inimaginables de la part de ses amis, qui avaient eux, tout à leur disposition, après l’obtention de son BACCALAURÉAT (BAC) certains amis lui disaient » tu as eu le BAC c’est pour devenir gérant de cabine ?

Au lieu de chercher un emploi stable pour travailler dans un bureau toi c’est cabine téléphonique mobile que tu as vu pour gérer »

Le jeune K.P a répondu en disant :

» un bureau ça s’achète » voici comment il a pu réaliser des petites agences de MTN Moov et Orange money.

Ne laissez personne vous distraire la réussite ce n’est pas une course, commencez petit , rêvez grand.

