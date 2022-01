Faits de société: le cas d’un mari pasteur escroc inquiète sa femme et demande des conseils pour mieux s’orienter

Le monde dans lequel nous sommes nous obliges à affronter au quotidien la vie, une femme d’un pasteur étant accablée a bien voulu se confier à AbidjanTv.net pour mieux s’orienter sur le bon choix selon la réaction des autres, voila ainsi ses dits.

Femme d’affaires gagnant beaucoup d’argent, je peux payer toutes les dettes de mon mari, pour ne pas qu’il aille en prison. Mais, c’est la cinquième fois qu’il escroque d’innocentes personnes. Ces gens ne cessent de se plaindre, qu’il les a tous ruinés. En plus de l’argent que j’ai, j’ai aussi un long bras judiciaire, pouvant lui éviter une longue & difficile saga judiciaire.

Malhonnête, mon homme a escroqué une fidèle, qui a cédé à ses pressions « importantes », pour lui donner un million, d’urgence. Après, prise de « pitié » pour lui simulant une très grave maladie, une autre lui a fait un prêt de 500.000. Il lui promettait de lui rembourser cette somme, avec des intérêts. Mais sans le savoir, la victime a plutôt fait un prêt à une ONG, gérée par le pasteur. Il n’a pas recouvré un sou du montant. Aussi, l’ancien diacre de sa Communauté chrétienne ne s’est jamais remis de la trahison de mon pasteur d’époux, qui lui a dérobé plus de deux millions 800.000, le poussant à des années de misère. Récemment, un homme est venu exprimer sa plainte, à la maison. Il a dit à cause de mon époux, il a tout perdu. Pas loin de se retrouver à la rue, il vit dans la pauvreté. Il est en train de souffrir. Il a donné huit ans à l’Église et mon mari pasteur l’a exploité, au maximum. Les souffrances sont encore là. Il s’est confié à moi, en montrant son sac rempli de médicaments. Tous ces fidèles bernés veulent porter plainte bientôt contre mon époux, pour qu’il aille en prison.



CETTE FOIS, JE NE DOIS PAS AIDER MON HOMME, QUI VA ASSUMER ET PAYER POUR SES FAUTES ?

L’amour, c’est surtout pour le meilleur et le pire.

DOIS-JE ÊTRE À SES CÔTÉS ET LE SOUTENIR ENCORE, DANS LE PIRE ?

Melv

